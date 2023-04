V úterý 28. března nás v Mateřské škole V Domcích v Lounech navštívila skupina neobvyklých sportovců. Měli čtyři nohy, dlouhé uši, a dokonce i srst! Jmenovali se: Luigi, Lola, Pú, Bloody, Beauty a Eda. Byli to králíci! Pod vedením Marušky Hajné nám předvedli svoje umění ve zdolávání překážek.

Králičí hop v lounské školce V Domcích | Foto: se svolením MŠ V Domcích Louny

Ukázali skákání do výšky i do dálky a přivezli s sebou ukázat trofeje a medaile, které vyhráli na mistrovství republiky a dokonce i na mistrovství Evropy. Jsou to skuteční šampioni.

Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací o krmení a další péči o ně. Největší radost však měly, když si je mohly pohladit a odměnit je pamlskem za jejich výkon.

Děkujeme mnohokrát za milé setkání a ukázku výjimečných sportovních výkonů!

(iv)