Krasobruslařka Mia Verissimo skončila v Děčíně druhá. Trenérka chválila

V sobotu 5. února 2022 odjely reprezentovat lounské krasobruslařky náš oddíl do dvou měst, a to do Děčína a Rakovníka. V Děčíně se uskutečnil krasobruslařský závod "Křišťálová brusle 2022". V tomto závodě jsme měli zastoupení v pěti kategoriích. Nejlépe se umístila 13tletá Mia Verissimo v kategorii Žačky C.

Mia Verissimo skončila v Děčíně druhá. | Foto: Krasobruslení Louny