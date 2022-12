Celosvětové propojení ekonomik, vliv úrokových sazeb, rostoucí zadlužení států, systém vzniku peněz, rostoucí výše měnové zásoby v ekonomice, inflace, nezaměstnanost, důchody a důchodová reforma - to jsou jen některá témata, která prolínala hodinovou přednášku člena Národní ekonomické rady vlády, vysokoškolského pedagoga, autora několika knih a žateckého rodáka Mgr. Ing. Dominika Stroukala, Ph.D.Některá antidepresiva, která Dominik naordioval jsou vlastně jednoduchá - nepanikařit v utrácení, vzdělávat se, mít děti a věřit centrálním bankéřům, kteří ví, co dělají..:) V závěrečné debatě samozřejmě došlo i na kryptoměny a mnoho dalších zajímavých témat. My velmi děkujeme za velmi zajímavou a poutavou přednášku a těšíme se na další setkání.