V letošním roce, který je pro město Kryry tak významný a jubilejní, spatřuje světlo světa nová knížka. K sedmistému výročí první zmínky o Kryrech se dali dohromady sběratelé starých pohlednic a povedlo se vydat zajímavou publikaci. Knihu tvoří více jak 300 historických pohlednic a dobových fotografií ze vzácných sbírek, podbarvených současnými fotografiemi Jaroslava Jasana.

Kryry mají novou knihu, ukazuje zákoutí i zaniklá stavení | Foto: archiv

Ten byl také otcem myšlenky, hlavním iniciátorem a nakonec i tvůrcem tohoto skromného dílka. Největší zásluhu na vzniku této knihy však nutno připsat vytrvalému a nespoutanému sběratelskému úsilí vášnivých a pečlivých sběratelů. Za to, že nashromáždili tak zajímavý historický materiál a své vzácné sbírky se rozhodli představit široké veřejnosti, jim patří zvláštní poděkování. Do svých dlouholetých a bohatých sbírek tak dali nahlédnout pánové Václav Finfrle z Běsna, Alexandr Gižynski ze Žatce a kryrská rodačka Dana Jasanová. Díky nim se nám pootevřelo okénko do historie Kryr od přelomu 19. a 20. století až do konce padesátých let století dvacátého.