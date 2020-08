Prvním z nich je Vzdělávání třetího věku 2020, jehož součástí jsou například oblíbené kurzy cizích jazyků, anglický či německý, pro začátečníky i mírně pokročilé. Dále se mohou účastníci těšit na lekce Základů výpočetní techniky (pro začátečníky i pokročilé), kde získají základní znalosti z oblasti počítačů a internetu. Úspěch měly i Regionální dějiny a kulturní památky Žatce, které se budou konat již potřetí za sebou. Náplní tohoto kurzu bude opět povídání o historii našeho města a v plánu jsou i výlety po Žatci a okolí.

Druhým projektem je Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2020. I zde si mohou účastníci vybrat z několika zajímavých seminářů – v rámci Tréninku paměti a kognitivních funkcí (základní + pokračovací kurz) si mohou prakticky trénovat a stimulovat různé funkce mozku se zaměřením na krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou paměť, koncentraci, pozornost apod. V rámci lekcí Cvičíme pro zdraví si vyzkouší různé relaxační a uvolňovací cviky přizpůsobené jejich aktuální kondici. Pokračovat bude také Kurz rukodělných činností jako je například malování horkým voskem (enkaustika), tvořivé práce s textilem, pletení z papíru, drátkování či decoupage - dle zájmu seniorů.

Oba projekty jsou spolufinancovány městem Žatec v rámci Komunitního plánu.

Zapsat se do jednotlivých kurzů bude možné na společné informativní schůzce v úterý 15.9.2020 v 15 hodin, která proběhne v sídle Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, na adrese Masarykova 600 v Žatci. Je možné se přihlásit i do více kurzů. Pro bližší informace volejte na tel. číslo 734 312 474. (vs)