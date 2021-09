Návštěvníci koncertu se mohou těšit na známé skladby od Ennia Morriconeho či Giacomo Pucciniho, píseň Bohemian Rhapsody, Shallow (Zrodila se hvězda s Lady Gaga) nebo Stokrát chválím čas. V průběhu večera zazní Largo z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka s názvem Země má od Apoleny Novotné. V premiéře si posluchači mohou vychutnat nové texty Šárky Krejčí napsané na míru pro záměr Bohemia Voice na ochranu planety Země. Jedná se například o přetextované písně Heal the World od Michaela Jacksona – Máme lék nebo Canto della terra od Andrea Bocelliho – Píseň o Zemi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.