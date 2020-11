Během podzimu 2020 chystá nakladatelství Galén vzpomínkové publikace-lahůdky; připomenou osobnosti našeho folku, jazzu i rocku. Už vyšla kniha o jednm z našich nej kytaristů – Luboši Andrštovi z pera Ondřeje Bezra. Do konce roku pak Galén v edici Olivovníky chystá také Karla Zicha, Michala Prokopa, Miroslava Vitouše, Karla Kryla šč Vladimíra Mišíka. Půjde o jednu splátku dluhu naší hudbě za druhou.

Kytarista Luboš Andršt. | Foto: DENÍK/ Stanislav Šebek

Chtít kdokoli mapovat historii naší bluesové, rockové i jazzové hudby, nejednou narazí na jméno Luboš Andršt. Skvělý muzikant by byl během téměř 55 let hraní u mnohého zajímavého/zásadního z naší pop hudby. Jeho alba Město Er i Capricornus tu patří do zlatého fondu, skupina Energit byla pojmem již v 70. letech minulého století. A konečně - kdo z našich bluesových kytaristů hrál i s B. B. Kingem?