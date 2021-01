Slunce a mráz vytvořily na obydlích i pár krásných rampouchů. Leden by se mohl také nazývat měsícem stavění sněhuláků. Oblíbené zábavy dostupné všem dětem, ať už bydlí ve městě, na vsi, na horách či v nížinách.

A tak jakmile napadl sníh, dospělí s dětmi vyběhli na zahrádky, na hřiště u paneláků, do parku či ven před horskou boudu a stavěli ostošest. I když ve městě to byl spíš „hnědulák“, jako například ten, co ho postavil v Žatci na hřišti za domem Vašek spolu s maminkou. Nebo Tomáš a další děti.

Alena Dukátová