Po přepravě byl umístěn do haly na Macerce, kde bodou zhruba tři měsíce probíhat oráce na jeho restaurování. Teprve potom se přepraví do muzea v Bezděkově, kde bude vystaven.

Informace o letounu: MiG-21PFM (4411)

Výrobce: Moskevský strojírenský závod Prapor práce. Vyroben v roce 1966. Ve službě od listopadu 1966 do 31. srpna 1990 s označením 4411. Dne 31. srpna1990 zrušen a předán do Vojenského leteckého muzea Praha – Kbely.

Letoun Mikojan-Gurevič MiG-21 (V kódu NATO "Fishbed") je sovětská nadzvuková víceúčelová stíhačka používaná od začátku 60. let dodnes. Byla používána letectvy více než 30 zemí a v několika z nich je stále ve službě. Bylo jich vyrobeno přes 10 000 ks, což z ní činí nejvíce a nejdéle vyráběný nadzvukový letoun.

Výroba: 1959 (MiG-21F) do 1985 (MiG-21bis)

Stíhačka MiG-21 se do výzbroje československého letectva dostala na základě plánu vývoje vzdušných sil do roku 1960. Na konci 50. let 20. století byl tento typ vybrán jako protiváha stíhačky F-104 Starfighter, kterou německá Luftwaffe začátkem 60. let 20. století plánovala zavést do služby. Po oboustranné dohodě se Sovětským svazem začala sériová výroba verze MiG-21F-13 v továrně Aero Vodochody. V rámci dohody byly ze SSSR dodány 4 ks MiG-21F-13 v rozebraném stavu a jeden vzorový kus v celku. Tyto stroje měly sloužit k získání potřebných zkušeností spojených s výrobními postupy a údržbou. První československý sériový kus měl výrobní číslo 360101 a byl vyroben v roce 1963. Letadlo bylo přiděleno na letiště Mladá u Milovic na podzim 1963. Výroba byla ve Vodochodech ukončena 17. června 1972, kdy byl zalétán poslední stroj s výrobním číslem 261114. Za dobu sériové výroby podnik vyrobil 195 letadel.

František Blahout - Letci Žatec