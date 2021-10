Bezděkovské letecké muzeum 11. stíhacího leteckého pluku na okraji města Žatce má za sebou svojí druhou muzejní sezónu, která končí posledním září.

Letecké muzeum letos vidělo přes tisíc návštěvníků. | Foto: Archiv Leteckého muzea

Příprava na letošní sezónu probíhala již v zimních měsících, kdy bylo vytvořeno zcela nové sociální zázemí a vznikl letecký bar s možností občerstvení návštěvníků. Změnou prošlo i technické zázemí, kde vznikla učebna pro mladé piloty a také letecký simulátor, kterého v letošní sezóně hojně využívalo několik tříd základních škol a v období prázdnin i příměstské tábory. Právě práci s mládeží se členové spolku Letci Žatec v tomto roce věnovali nejvíce. Muzeum se stalo partnerem vsetínského Junior pilot klubu, který iniciovala firma Aeroteam a mládež od 6 do 16 let se mohla zapojit do on-line výuky mladých pilotů. Největší atrakcí muzea přesto zůstal zmiňovaný letecký simulátor a nebylo snad jednoho školáka, který by si nezkusil řídit malý vrtulový letoun.