Letní koupaliště v Žatci upravilo provozní dobu a mírně změnilo ceník

Letní koupaliště v Žatci je otevřené od úterý 16. června. Pro letošní rok je upravená provozní doba, a to od 9 do 20 hodin. Mírně se také změnil ceník vstupného, a to kvůli tomu, že odpadl odpolední zlevněný vstup.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Celodenní vstupné pro dospělé a děti nad 150 cm je 60 Kč, zlevněné vstupně pro děti, seniory či ZTP je 40 Kč. Zlevněné dopolední vstupné od 9 do 12 hodin je 20 Kč za osobu. Kompletní ceník a služby na webu technické správy města (www.tsmzatec.cz).

