Letošní recitační přehlídky Dětská scéna 2021, krajské kolo Dětská scéna 2021, krajské kolo Louny, Poeticky! 2021 se budou konat distanční formou, a to prostřednictvím platformy ZOOM.

Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Ježek

Prezenční způsobem to není možné kvůli vládním nařízením. Termíny jsou: Dětská scéna 2021 recitace (oblastní kolo) se uskuteční 20. 4., přihlášky do 13. dubna; Dětská scéna 2021 recitace (krajské kolo) 11. května (přihlášky do 4. 5.); Dětská scéna 2021 divadlo (krajské kolo) přihlášky do 4. 5. ; Louny, Poeticky! 2021 recitace (oblastní kolo) 8. 6. (přihlášky do 1. 6.). „Aktuální informace najdete na www.mkl.cz/prehlidky,“ sdělila ředitelka Městské knihovny Louny Dagmar Kučerová.