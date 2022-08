V pátek 5. srpna vystoupil klaun Pepišto a Ivana Košínová, večer zahrál k poslechu a tanci Jiří Jirásek. V sobotu odpoledne po slavnostním zahájení poutě to na pódiu rozjela kapela New age of Smokie, všechny potěšili svou zábavnou, přitom náročnou akrobacií Flying boys z Kolína, hráli a zpívali Duo Yamaha, Bohuš Matuš, Děti ráje – Petra Peterová, Bořek Slezáček, večer pak Sortiment. Akci moderoval Radek Jirgl. Na pouti všechny přivítala a také se rozloučila starostka obce Eva Vrabíková, která po 26 letech starostování již odchází na zasloužený odpočinek. Místní patrioti, organizátoři kulturních akcí jí také veřejně poděkovali a předali kytici a další dárky. Pro děti i dospělé byly pouťové atrakce, stánky, občerstvení. (ad)