Ten získá od krušovického pivovaru finanční podporu půl milionu korun. Mimo to pivovar Krušovice připravil tipy, jak můžete svému království pomoct jednoduše sami!

Mezi dvanáctkou vyvolených najdete také zámek Poláky na Chomutovsku, lázeňský komplex pod vrchem Vlčice, ležící nedaleko Šluknova, areál bývalého bývalého pivovaru Dreher v Žatci a Horní Hrad (Hauenštejn) v Krušných horách.

V první fázi iniciativy byly shromážděny tipy z řad veřejnosti – celkem bylo nominováno bezmála 500 objektů z celé České republiky. Cílem iniciativy je pomoct malým královstvím a podpořit místa s velkým významem pro současnou komunitu i další generace.

Odborná porota ze všech nominovaných míst vybrala 12 finalistů. Hlasovat pro svého favorita můžete zde.

Pro ty, kteří by rádi své království pozvedli svépomocí, jsme připravili sérii tipů:

1) Probuďte zájem. Uspořádejte speciální akci (workshop, seminář, sousedské posezení…) a dejte o sobě vědět. Na událost pozvěte především lidi ze sousedství a probuďte v nich zájem. Ukažte jim, o co se snažíte, jak hlubokou má místo historii, a jak přínosné by pro budoucí generace ještě rozhodně mohlo být!

2) Vytvořte skupinu dobrovolníků / komunitu. Při záchraně historických míst bezesporu platí, že společná snaha, komunitní práce a soudržnost dokážou víc. Podpora a pomoc jakéhokoli rázu přijdou vždycky vhod, navíc si jistě najdete i nové přátele.

3) Udržujte místo čisté. Odpadky a černá skládka tam, kde by být neměla? Nic neodradí zájem víc než špína. Povinnost zbavit pozemek skládky má jeho majitel. Zároveň je také třeba bez zbytečného odkladu informovat obecní úřad.

4) Snažte se zviditelnit. Logicky platí, že pokud o vaší snaze nikdo neví, nemůže vás podpořit. Vytvořte si webové stránky, plakáty, vyzkoušejte sílu sociálních sítí, nainstalujte k historickému místu naučné tabule. Kreativitě se meze nekladou. Fanouškovská podpora místu jednoznačně prospěje.

5) Pečlivě vyhledávejte a ověřujte si informace. Jste si jistí, že znáte všechny dostupné granty, o které byste mohli požádat a měli na ně nárok? Přečetli jste si památkový zákon? Vztahuje se na váš objekt památková ochrana? Víte, co je to crowdfunding? To vše jsou faktory, které při revitalizaci historických míst hrají důležitou roli.

6) Udržujte dobré vztahy. Myslete na ostatní, otevřete místo veřejnosti a vymyslete speciální tematické prohlídky. Nainstalujte na místo lavičky, prostory zútulněte. Tak lidem místo přiblížíte ještě více.

7) Komunikujte s místním zastupitelstvím. Základním předpokladem pro sebemenší změnu, především v obci nebo ve městě, je zájem občanů. Pokud jsou vám již sousedé naklonění, u místních úřadů budete mít rozhodně výhodu.

8) Výslednou podobu místa plánujte společně s dalšími obyvateli obce/města. Největší radost z nové návsi nebo opravené budovy budete mít, pokud bude sloužit co největšímu počtu lidí. Zapojte je do plánování. Zjistěte, jaké jsou jejich představy.

Pokud si nejste jistí, jak a kde začít, využijte pomoc některé z organizací, které se touto činností zabývají, např. Nadace Via.

Pivovar Krušovice byl jako jediný u nás po sto let ve vlastnictví české královské koruny, když ho v roce 1583 koupil král český a císař římský Rudolf II. Od té doby zde krušovičtí sládci vaří pivo bez přerušení. Krušovická piva pravidelně bodují na prestižních degustačních soutěžích doma i v zahraničí.

Martina Kavková