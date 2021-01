Pět působivých alb originálního písničkáře Petr Linharta, ex člena skupin Čp. 8 a Majerovy brzdové tabulky, jsou nahrávky, za které vydavatelství Galén nikdy nepřestanu být vděčný. Mr. Galén přesně identifikoval Linhartův talent i cit pro originální hudbu, jeho zvláštní způsob smutku.

Sudetský písničkář Petr Linhart. | Foto: Martin Myslivec

Ovšem, že mu tak dal šanci ukázat světu co v něm je. Odhalit, čím nám dělá radost, čím nás bolí a hladí, chladí, zraňuje. V jeho písních je stesk po mizícím/zmizelém, ostych vykřičet svou bolest do světa, ochota jejich křehkostí nezraňovat. Připomínat, jak to bylo pěkně i zlé, a nikdy nebude. Neomylně připomíná Petr balady česko-německé, jeho Ztracený svět mnozí docení. To platí už u úvodní teskné balady Siřem. Její postavy? Zámek, kočka, Doktor Kafka i já. Johanngeorgenstadt je věnován zapomenutým, kteří v zdevastovaném pohraničím saském městečku nechali svá nejlepší léta při marné těžbě uranové rudy, určené pro sovětskou jadernou bombu.