Linku potřebnosti v Žatci lze využít až do 22. prosince. Mezi svátky bude linka fungovat ve dnech 28. prosince a 29. prosince, provoz bude obnoven 5. ledna.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zuzana Rašková

Linka potřebnosti je zřízena na pomoc občanům Žatce v karanténě/izolaci i pro seniory, kteří nemají možnost jiné pomoci. Využití: nákup základních potravin, léků a to v částce do 500 korun. V provozu je v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, nákup si lze domluvit na telefonním čísle 725 957 166.