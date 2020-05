Ty nejkvalitnější se totiž vyrábí v zahraničí a od toho se odvíjí i jejich cena - přes 500 Kč za 400g balení. Stanice přitom ročně spotřebují okolo 100 kg takového mléka. S jeho nákupem má stanicím pomoci akce Velikonoční nadílka, která běží až do konce dubna na facebookových stránkách Zvíře v nouzi.

„Pro své svěřence spotřebují stanice ročně přes 100 kg sušeného mléka, což představuje náklady okolo 140 000 Kč. V kampani Velikonoční nadílka na pomoc stanicím nám lidé zatím přispěli na nákup zhruba 3 kg tohoto mléka… ještě je šance to změnit“, říká Zdeňka Nezmeškalová z Českého svazu ochránců přírody, která koordinuje Národní síť záchranných stanic.

Kromě náhražky mateřského mléka lze pro záchranné stanice prostřednictvím Velikonoční nadílky nakoupit také přepravky, klece, faunaboxy, antiparazitika nebo probiotika, která jsou k péči o savčí mláďata také důležitá; misky, nebo krmení pro ptáky či ježky. Pomoci zmírnit dopady nastávající ekonomické krize na chod záchranných stanic může každý z nás. Prostřednictvím facebookové Velikonoční nadílky si lze ve speciálním albu vybrat opravdu ze široké škály věcí, které ve stanicích nutně potřebují. Zasláním konkrétní částky na sbírkový účet číslo 33 55 33 22/0800 tak lze zajistit potřebné finance na jejich nákup.

Za vybrané finance bude zboží zakoupeno a distribuováno do záchranných stanic. Z předávání bude připraven krátký report. Platby lze posílat do konce dubna, ať může pomoc do stanic doputovat co nejdříve. Sezona mláďat už totiž začala. Děkujeme, že pomáháte!

Každý samozřejmě může kdykoli během celého roku poskytnout finanční dar na konto veřejné sbírky Zvíře v nouzi číslo: 33 55 33 22/0800 nebo alespoň poslat dárcovskou SMS. Více informací naleznete na www.zvirevnouzi.cz .

Zdeňka Nezmeškalová, Český svaz ochránců přírody