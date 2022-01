Jsme rádi, že se koná právě v našem městě.Samotnému závodu předchází několikaměsíční intenzivní příprava, kterávyvrcholí druhou sobotu po Novém roce. Samotný závod by se nemohluskutečnit bez podpory mnoha sponzorů, kteří na závod věnovali věcnéceny pro závodníky. Těší nás významná podpora města Louny, které je jižtradičně hlavním sponzorem závodu.

Tento rok nás podpořili svou osobnínávštěvou starosta města Louny Mgr. Pavel Janda a místostarosta Mgr.Vladimír Antonín Hons. Zúčastnili se vyhlášení výsledků v některýchkategoriích a předali účastníkům ocenění.Krasobruslařského závodu se letos zúčastnilo 198 registrovanýchzávodníků. Soutěžili v 15 kategoriích. Nejmladší krasobruslařce byly 4roky a nejstaršímu pak 47 let. Závod byl zahájen v 8.00 a skončil ve20.00 vyhlášením výsledků poslední kategorie.Protože se závod konal na domácí půdě, nechyběly ve startovním polisamozřejmě lounské krasobruslařky HC Slovanu Louny. Z domácího oddílukrasobruslení startovalo celkem 15 našich závodnic. Pro některé to bylprvní start v životě. Naše závodnice si nevedly vůbec špatně.

Získaly celkem 5 medailových umístění. Zlatou medaili vybojovala osmiletá NelaTomanová. Byl to její druhý start na závodech. Stříbrné medaile získalyLeontýna Novotná v kategorii Přípravka III, Kristýna Uhlířová vkategorii Začátečník Z1 a Mia Verissimo v kategorii Žačky C. Největšímúspěchem pak byla stříbrná medaile pro Lucii Rácovou v kategoriiPřípravka II. Byl to její první závodní start v krasobruslařské kariéře.Většinu medailových umístění získaly svěřenkyně trenérky AnastasieGalkini. Ani ostatní lounské krasobruslařky si nevedly špatně.Ráda bych poděkovala všem rodičům z oddílu Krasobruslení HC SlovanLouny, kteří se aktivně podíleli na přípravě a samotné realizaci závoduza příkladnou obětavost. Ještě jednou bych chtěla poděkovat Městu Lounyza podporu a všem sponzorům za poskytnutí odměn pro závodníky. Vneposlední řadě patří poděkování i vedení klubu HC Slovan Louny.

Jarmila Panenková, oddíl krasobruslení HC Slovan Louny