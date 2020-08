Chystáme výstavu výtvarníka Kamila Linharta, který by se letos dožil 100 let. Koncipujeme ji podobně, jako jsme připravili výstavu Vladislava Mirvalda, tedy "z domácích sbírek". Jinou možnost, jak si osobnost Kamila Linharta aktuálně připomenout vlastně ani nemáme.

Galerie města Loun poptává někoho, kdo má obraz Kamila Linharta. Dílo by použila na výstavě. | Foto: Galerie města Loun

Prosba tedy zní - nemáte doma, nebo nevíte o někom, kdo by obraz Kamila Linharta mohl mít? S obvyklými lounskými sběrateli jsme ve spojení, ale jistě je u lidí celá řada obrazů, které Kamil daroval a o kterých nevíme.

Výstava by byla zahájena v půlce září a potrvá do konce tohoto roku, obrazy bych vyzvedl osobně oproti standardní zápůjční smlouvě. Případné info prosím zaslat na adresu vladimir.drapal@divadlolouny.cz. Děkuji.