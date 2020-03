Heslo lounské knihovny znovu nabývá na síle! S knihovnou nezabloudíte, knihovna je, a bude, majákem vašeho života.

Kniha,. v době karantény se může stát tím nejlepším společníkem pro dlouhé chvíle. | Foto: Shutterstock

Uzavření knihovny v rámci nařízení při stavu nouze ještě neznamená, že utichnou veškeré aktivity. Knihovníci přecházejí do režimu poskytování e-služeb experimentálního charakteru. Snaží se udržet kontakt se svými čtenáři, zabavit děti, ulehčit lidem situaci, která nastala, podporovat optimistickou náladu a zdravou mysl. Městská knihovna Louny již první den nouzového režimu otevřela dva programy, prostřednictvím prvního se snaží informovat o doručování literatury až ke dveřím domů, druhým neztratit kontakt s dětmi. Knihovna zřídila horkou linku na čísle 734 521 902. Ta funguje od pondělí do pátku od 8:00 do 10:00 a zájemci na ni mohou volat a objednávat knihy, které jim knihovna v domluveném čase doručí ke dveřím. Objednávat knihy lze také na e-mailu objednavky@mkl.cz. Čtenáři mají všechny dokumenty (knihy, CD, DVD, BD, časopisy, hry…) automaticky prodlouženy do 14. dubna, knihy pak mohou vracet a prodlužovat v období od 15. – 25. dubna.