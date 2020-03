Lounská knihovna: Knihy jsou připraveny na cestu ke svým čtenářům

Městská knihovna Louny (MKL) stále nabízí službu bezpečné dovážky knih před dveře domácností. Co číst, na co se těšit? Knihovna má několik novinek a knižních tipů. A také odpověď na otázku, co bude s knihami, které se momentálně rozvážejí do domácností. Půjdou do karantény.

Městská knihovna Louny | Foto: Deník