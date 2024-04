/FOTO/ Krušné horu jsou nejen krušné, ale i krásné. To ostatně dokazuje nedávno otevřená výstava v Oblastním muzeu v Lounech. Autorem fotografií je Jakub Rejent a přírodu zachycuje v její divokosti a kráse, v detailu i v celku, od jara do zimy a od Aše až po Ústí nad Labem.

Výstava Divé Krušné hory v lounském muzeu. | Foto: Ladislav Bába

Název pohoří vznikl od staročeského slova krušec znamenající rudný kámen. Od tohoto slova bylo odvozeno sloveso krušit, neboli drtit či mačkat…

U každé fotografie je nádherný popisek pocházející z revue Turistický obzor z let 1910 až 1947. Do Krušných hor pozval návštěvníky nejen autor fotografií, ale i zástupce ředitele Destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner. Na slavnostní vernisáži návštěvníky potěšila část Bandu Mnichovo Smradiště. V lounském muzeu je výstava přístupna až do 16. června a opravdu stojí za návštěvu.

Ladislav Bába