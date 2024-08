V lounském muzeu probíhá zajímavá výstava retro hraček s názvem Jak jsme si hráli. Prohlédnou si ji můžete až do 29. září.

"Srdečně zveme na výstavu Jak jsme si hráli – výstava retro hraček. Opět se ocitnete mezi předměty z konce 60. let až z počátku 80. let minulého století. Přijďte zavzpomínat na své dětství," zve lounské muzeum.

Na výstavu můžete zavítat od úterý do pátku od 9 do 17 hodin, o sobotách a nedělích od 10 do 17 hodin.

Oblastní muzeum v Lounech