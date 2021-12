Lounskému lékárníkovi Noskovi by letos bylo sto let, přežil koncentrační tábor

/FOTO/ Letos by mu bylo sto let. Hodně Louňáků ještě pamatuje Lékárnu Na Tyršově náměstí, kde magistr Karel Nosek pracoval jako vedoucí. Lékárna se nově otevřela v roce 1965 a na tehdejší dobu to byla jedna z nejmodernějších lékáren v Čechách.

Lounskému lékárníkovi Noskovi by letos bylo sto let. | Foto: Se souhlasem Lenky Zemanové