„Naším cílem je motivovat děti opět ke sportu, protože pravidelný pohyb je základ nejen pro naší imunitu. Načasování této akce je ideální, protože se nám opět rozjíždí školní rok, a to jde ruku v ruce s výběrem zájmových a sportovních kroužků. Návštěvníci Lounského festivalu sportu si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet, co by děti mohlo bavit,“ říká jeden z organizátorů Lounského festivalu sportu místostarosta města Louny Milan Rychtařík.