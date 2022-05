Po celou dobu pobytu jsme využívali kapacity skautské klubovny situované v Masarykových sadech. Zde bych chtěl poděkovat za shovívavost provozovatele výstaviště v jehož střeženém oplocení skauti společně s německými kamarády do pozdních hodin, mnohdy jen za svitu baterek, hráli noční bojové hry. Toto německé děti z domova mládeže v Zschopau zažily poprvé a velice se jim noční i celý víkendový program líbil. Již teď jsme umluveni, že pokud to situace dovolí, navštívíme zase my je na přelomu září a října za hranicemi naší republiky.