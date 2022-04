Byli velmi úspěšní. Vojtěch Bouda (OAK4) se umístil s 346,0 úhozy a pouze jednou chybou na 1. místě v souvislém opise v českém jazyce, za ním následoval Tomáš Parma (OAK4) s 319,6 úhozy na 2. místě. Stejné pořadí se opakovalo i v kategorii opisu v anglickém jazyce: 1. Vojtěch Bouda, 2. Tomáš Parma a za nimi další dvojice z naší školy: 3. místo Eliška Arnoštová (VSP3) a 4. místo Filip Urban (VSP3). O nominačních kritériích pro postup do celostátního finále stejně jako o způsobu jeho konání se jedná, mělo by se konat v Praze 20. – 21. dubna. Děkujeme všem žákům za aktivní přístup a samostatnou přípravu. Účast jim přinesla cenné zkušenosti do dalších let výuky a později praxe.