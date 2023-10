Moderní výuka, zvláště ta jazyková, nemůže probíhat pouze ve školních lavicích. Toho jsou si dobře vědomi učitelé angličtiny i jejich studenti na Gymnáziu V. Hlavatého v Lounech, kteří hned v září nového školního roku 2023/2024 podnikli dvě zahraniční výpravy.

Studenti Gymnázia V. Hlavatého v Lounech vyrazili do Skotska. | Foto: se svolením Gymnázia V. Hlavatého Louny

První z nich se účastnilo 55 studentů a 4 vyučující a směřovala do Skotska, s celodenní prohlídkou Amsterdamu. Ve Skotsku se studenti ubytovali v rodinách, navštívili dvoudenní kurz angličtiny v místní jazykové škole, prohlédli si Edinburgh s jeho nejvýznamnějšími pamětihodnostmi, královskou jachtu Britannia, podnikli výlety k památníku W. Wallace a unikátnímu lodnímu výtahu Falkirk Wheel, podívali se na úchvatnou siluetu tří mostů v zátoce Firth of Forth a v neposlední řadě pátrali po známé příšeře při plavbě po jezeře Loch Ness. Cestou ke zpátečnímu trajektu se ještě mnozí naučili famfrpál při prohlídce anglického hradu Alnwyck, kde probíhalo natáčení seriálu o Harry Potterovi.

Druhá zahraniční cesta vedla do nizozemského Barendrechtu, kde sídlí partnerská škola lounského gymnázia – Portus Groene Hart. 15 studentů a 3 vyučující pokračovali v tradici výměnných pobytů, která trvá již od roku 2006. Žáci bydleli v rodinách svých holandských kamarádů, učitelé u holandských kolegů, a společně podnikali spoustu zajímavých aktivit.

Součástí programu byla prohlídka školy, návštěva výuky, přijetí starostou na radnici Barendrechtu, orientační hry v ulicích města, prohlídka Rotterdamu, skanzenu Kinderdijk s větrnými mlýny a Amsterdamu včetně domu Anne Frankové a Muzea umění s Rembrandtovou Noční hlídkou. Po krásném společně prožitém týdnu není divu, že na letišti při loučení teklo hodně slziček – přece jen se rok neuvidíme – holandské přátele u nás ve škole přivítáme v září 2024.

A po procvičování angličtiny v praxi následuje testování – v říjnu 2023 se na GVH Louny konají pretesty na cambridgeské jazykové zkoušky, ty opravdové budou v listopadu, a věříme, že všech 50 zájemců dosáhne své vytčené úrovně B2, C1 či dokonce C2 a usnadní si tak přijetí na vysoké školy a vylepší své kariérní vyhlídky.

Předmětová komise anglického jazyka

Gymnázium V. Hlavatého Louny

Alice Studenovská