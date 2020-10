V pořadí již třetí Oranžový přechod finančně podpořený grantem Nadace ČEZ mají od 5. října oficiálně v Lounech. Nachází se v poměrně frekventované Husově ulici, která je defakto výpadovkou do Černčic a dále směrem na Libochovice. Přechod se nachází u dvou nově zrekonstruovaných domů se startovacími byty. V jeho blízkosti jsou také dětské hřiště, ordinace lékaře, prodejna potravin a vlakové nádraží. Nadace ČEZ financovala nasvícení přechodu 96 000 korunami, tedy celou částkou uvedenou vedením města v žádosti o grant.

Třetí Oranžový přechod v Lounech. | Foto: Ota Schnepp, ČEZ

„Husova ulice je vlastně průtahovou komunikací městem, takže jí denně projede značné množství osobních, ale i nákladních aut. V souvislosti s nově zrekonstruovanými bytovými domy a nedalekým dětským hřištěm předpokládáme i zvýšený pohyb osob v této lokalitě. Lidé zde musí rovněž přes silnici, pokud chtějí k lékaři či jdou-li na vlakové nádraží. Přechod v těchto místech má proto svou logiku, přičemž jeho nasvícení bylo požadováno i Dopravním inspektorátem PČR za účelem zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu. A protože město již v minulosti dvakrát uspělo se žádostí o grant u Nadace ČEZ, zkusili jsme to do třetice a vyšlo to. Děkujeme,“ uvedl starosta Loun Pavel Janda.