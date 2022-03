Louny zajistí ukrajinským dětem bezplatnou výuku českého jazyka

Nástup dětí do školy není potřeba řešit ihned po příjezdu do České republiky. Řešte jej prosím až poté, co je situace dítěte, resp. Vaše, dostatečně vyřešena po stránce místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení (povinné školní a předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů).

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK