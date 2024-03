Hudební projekt čistě pro radost, ve kterém se nemusejí dělat žádné kompromisy. Za takových okolností vznikla před více než dekádou skupina Malina Brothers, v níž se sešli bratři Malinové: bendžista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista Josef společně s kontrabasistou Pavlem Peroutkou. Zkušení hudebníci nyní vydávají nové album V peřejích a naživo ho představí 14. 3. v Žatci. V divadle vystoupí od 19 hodin.

Malina Brothers | Foto: se svolením Romana Helcla

Písničky na albu jsou poprvé v historii kapely autorské a většinou popisují vztah k jejich domovině, Náchodsku. „Z písniček je cítit určitá nostalgie, návraty do dětství, kdy jsme se učili první akordy a naplno zažívali romantiku Pekelského údolí nad řekou Metují. Po mnoha letech jsme se navíc všichni sestěhovali zpět do Náchoda a znovu objevenou krásu rodného kraje vetkli do nového hudebního materiálu,“ říká houslista Josef Malina.

Návštěvníci koncertu podle něj uslyší všechny novinky z alba, na kterém se podílela i zpěvačka Radůza nebo písničkář Pepa Lábus. „Samozřejmě zahrajeme i několik starých písní," dodává.

Zdroj: Youtube

Malina Brothers - V peřejích / In the Whitewater Zdroj: YouTube.com/Pepa Malina

Bratři Malinové se za několik posledních dekád objevili jako hudebníci či producenti snad na všech důležitých albech folku a country u nás. Mimo jiné spolupracovali s Robertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou, Wabim Daňkem, Charliem McCoyem (Bob Dylan, Elvis Presley) aj. Mají za sebou řadu koncertů v USA i na domácích pódiích.

V roce 2020 vydali k desetiletému výročí skupiny DVD s hosty Charliem Mc Coyem a Kateřinou García. Celkem natočili pět alb včetně aktuálního CD V peřejích.

Roman Helcl