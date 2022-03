Přemlouvala nás abychom ji pomohli, byť to vypadalo, že to nedokážeme….Síly se spojily a díky Michalu Ovšonkovi a Pavlu Jandovi jsme zajistili garsonku v domově důchodců na přechodnou dobu. Radek ze Skáld Coffee udělal dětem výbornou palačinku, která po nepředstavitelně náročné cestě vykouzlila dětem úsměv na tváři. Děkujeme Petře Kubaškové za rychlý nákup přímo na míru této rodině. Hrnce, pánve, nádobí a mnohem víc, díky. Děti nastoupí do školy a práci má již zajištěnou. Margarita děkuje všem za srdce na dlani a velkou solidaritu ČR, Vaše dobro ji dojalo k slzám.