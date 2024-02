Masopust ve Vroutku skvěle pobavil. V průvodu se sešel rekordní počet masek

Čtenář reportér

Třetí únorovou sobotu vyrazil do ulic Vroutku masopustní průvod. Pravda, bylo to už po kalendářním termínu, ale nikomu to nevadilo. Tentokrát se sešel rekordní počet masek. Více než třicet maškar, těch tradičních, ale i netradičních.

Masky navštívily Domov pro seniory va Vroutku | Foto: Jaromír Hykl

Masopustníci dostali od starosty klíče od města a Vroutek patřil celou sobotu jim. Průvod prošel téměř všemi ulicemi, proběhly zastávky na zatancování, zazpívání i na občerstvení. Někteří občané připravili pro masky skvělé pohoštění, někteří jen přispěli nějakou korunkou a někteří zamkli na deset západů. Ano jsou i tací, ale je jich každým rokem méně a méně. 17. února tak Vroutek oslavil masopust tak, jak se má ke vší spokojenosti. Přálo i počasí, a tak se den báječně vydařil. Masopustníci ho zakončili tradičně v hospůdce, aby spláchli únavu, všechno zhodnotili a zahájili přípravy na Masopust 2025. Jaromír Hykl