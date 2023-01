„Když k nám Maxík přišel byl nedůvěřivý, ale nyní už je k lidem velmi přátelský. Moc rád se mazlí a nechává se drbat, klidně si pro pohlazení vyleze i na klín. Stejně jako mazlení, má rád i procházky a celkově pobyt venku, proto by pro něj byl lepší domov v domečku se zahrádkou, kde by mohl běhat a čuchat si. Má perfektní hygienu a nechá se i vyčesat. Na vodítku chodí bez problému a umí základní povely, ale vzhledem k tomu, že v předcích bude mít pravděpodobně špice, umí být i tvrdohlavý. Lepší by byl jako jedináček, ostatní pejsky moc v lásce nemá a spíše na ně štěká,“ informoval útulek. Poplatek za adopci je 700 korun. Stránky útulku najdete ZDE. Volat pro informace můžete denně od 8 do 18:00 na telefonní číslo 604 451 258. (mm)