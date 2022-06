O obnovu vzácného středověkého Mederova domu se postaral v uplynulých šesti letech stejnojmenný spolek v čele s Petrem Antonim. Návštěvníci mohou přijít do rekonstruovaného objektu na náměstí 5. května v červnu každou sobotu a neděli od 10 do 16 hodin, od července pak každý den.

Co návštěvníci uvidí?

Expozice Mederova domu nabízí hned několik zajímavostí, kvůli kterým stojí za to do krásného objektu, jenž už získal dvě odborná ocenění (Památka roku a Patrimonium pro futuro) přijít a užít si jeho obnovenou krásu. Ve sklepích je Labyrint času s mluvícími osobami, expozice o právovárečnictví a připomínka na slavného notáře Jana ze Žatce a jeho díla Oráč z Čech.

Dům připomíná slavnou rodačku a bylinkářku Marii Treben neb pobyt Jana Husa v Žatci. Další část ukazuje život v domě v dobách minulých. Nechybí informace o majitelích, archeologické nálezy, ale také zábava pro děti, jako je byteček hodného skřítka nebo archeologické pískoviště.

Jak došlo k obnově domu?

Nejdůležitější osobou pro záchranu Mederova domu, nazývaného podle majitelů z minulého století, byl Petr Antoni, milovník historie obecně a té žatecké zvlášť. „Musím říct, že dům mne vždy nějak přitahoval,“ vzpomínal Petr Antoni při vernisáži expozice ve čtvrtek odpoledne.

Důležitou roli sehrála i náhoda, či spíše souběh okolností. Jednou z nich byla debata se žateckým architektem Jiřím Vaníčkem. „Na začátku bylo slovo,“ vzpomínal Petr Antoni. „Mluvili jsme o Mederově domu s Jirkou Vaníčkem, jak památku, která už byla ruinou, zachránit. A on upozornil, že na to jsou různé dotace, ať se do toho pustím. Když jsem viděl stručný popis podmínek dotace, tak mi to nepřišlo složité,“ vyprávěl iniciátor záchrany domu, což jej přivedlo k tomu, aby oslovil a svým nadšením strhl k aktivitě desítky dalších lidí.

Druhou důležitou okolností byla studentská studie, představa, jak by mohl Mederův dům vypadat. S tímto základním plánem začal Petr Antoni obcházet sponzory, shánět peníze, později celý spolek pořádal brigády a další podpůrné akce.

V ulici Stavbařů začne II. etapa prací, jednosměrný provoz bude od 17. 6. opačný

Výsledek je vidět na náměstí 5. května, kam byli na zmíněnou vernisáž pozvány desítky lidí, kteří se různě podíleli na záchraně domu. „Jsme rádi, že z nás Petr ty peníze vytáhl,“ rozesmál všechny přítomné zástupce jednoho ze sponzorů, chmelařské společnosti ARIX.

Zkrášlování žateckého centra

Skutečný význam záchrany architektonicky cenného středověkého domu oceňují hlavně odborníci. Historický objekt je ale důležitý i pro občany Žatce, jimž připomíná slavné dějiny, což ocenili přítomní zástupci města. A snahu spolku i aktivity celého Žatce, usilujícího o zápis na Seznam světového dědictví, pochválil také zástupce Ústeckého kraje. „Žatec má našlápnuto a my jsme hrdí, že patří do Ústeckého kraje. Děkujeme vám!“ prohlásil krajský radní pro kulturu Jiří Řehák.

Mederův dům je jednou z velkých investic a rekonstrukcí, které v posledních letech zkrášlují centrum Žatce. Vedle velkých oprav, k nimž patří knihovna, radnice, muzeum pivovarnictví nebo synagoga, se ale o zlepšování podoby historického centra zasluhují také desítky majitelů měšťanských domů, již své objekty postupně a trpělivě opravují. Všichni si za to zasluhují velké poděkování!

FOTO: Městské koupaliště v Podbořanech odstartovalo novou sezónu

Při cestě do Mederova domu, kam si půjdete užít jeho prohlídku, se proto nezapomeňte rozhlížet centrem Žatce a zkuste si vzpomenout na jeho podobu třeba před 20 lety.

Tomáš Kassal