Akce proběhla v restauraci U Orloje. Hosté, kteří dorazili, měli možnost ochutnat a posoudit piva Žatecká 11, Sedmý schod, Plavčík a nový speciál APA. Žádné oficiální „známky“ se pivním vzorkům nevystavovaly, panovala přátelská atmosféra, sládek Žateckého pivovaru vysvětloval technologii, zvláštnosti ochutnávaných druhů. A účastníci komentovali, jak jim které pivo chutnalo. Jejich názor je velmi důležitý pro provozovatelé staronového Žateckého pivovaru – jsou to potencionální odběratelé pivní produkce. Na žatecké točené si totiž opět budou moci zájemci zajít do místních hospod. Také samozřejmě - a hlavně - do restaurace U Orloje, která v nedávné době také znovuobnovila svůj provoz a je pomyslnou vlajkovou lodí pivovaru. (ad)