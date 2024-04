V sobotu 4. května se v Lounech opět uskuteční Memoriál Karla Raise. Půjde již o 33. ročník silničního běhu na 15 km, 30. ročník závodu vozíčkářů, 13. ročník štafetového běhu a 9. ročník závodu na kolečkových bruslích. Součástí memoriálu je i 4. ročník závodu na koloběžkách, který se jede v rámci Českého poháru v koloběhu.

Memoriál Karla Raise nabízí také běhy pro širokou veřejnost. | Foto: Ladislav Bába

Myšlenka silničního závodu z Počerad do Loun vznikla v hlavách tehdejších atletů, kteří byli zaměstnanci Elektrárny Počerady na konci 80. let minulého století. V té době byl na vrcholu své závodní kariéry Petr Donner, který byl maratonským běžcem s hodnotou osobního rekordu lehce pod 2:30:00 a byl to právě on, který přišel s myšlenkou silničního závodu od Elektrárny Počerady do Loun. První ročník se konal 9. května 1990 a vítězem se stal tehdejší reprezentant v maratonu Ivan Uvízl. Na start prvního ročníku se postavilo 57 závodníku. Z toho bylo 52 mužů a 5 žen. Přelomovým byl rok 1993, kdy se stal součástí také závod hendikepovaných sportovců.

Již po třinácté se poběží štafetový běh pětičlenných družstev, který získává stále více a více na popularitě. Tradičně startují naši mladí atleti, kteří se chtějí stát součástí velkého závodu a nasát jeho atmosféru. Stále více tento závod láká též i školní či rodinné kolektivy.

A ani tentokrát nebude chybět lidový běh a dětský den s množstvím her, zábavy a představení různých atletických disciplín.

Ladislav Bába