Jak vzníká mošt?

Z 10 kilo je zhruba šest litrů moštu. Postup výroby je jednoduchý: zvážíte jablka, dáte do drtiče. Vznikne hmota, kterou nasypete z lavoru do formy a přebalíte látkou. Vznikne vám tzv. buchta. Pak přijde na řadu lis. Ten je elektrický a samoobslužný. Po několika málo minutách vám vyteče do kbelíku lahodná jablečná šťáva. Kyselost a trpkost moštu závisí na použitých surovinách. Při průmyslovém zpracování se šťáva často pasterizuje. Též je možno vyrábět hruškový mošt, který je sladší, nebo vinný. Zavařený mošt je možno skladovat po neomezenou dobu, i když po čase začíná sedimentovat. (mm)