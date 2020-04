Navíc zákaz vycestování do zahraničí a s ním související uzavření hraničních přechodů zhatil motocyklistům možnost „zařádit“ si například na německých dálnicích bez rychlostního omezení. Ani v letošní sezoně ale jistě nebude zákeřný koronavirus aspektem, který nejvíce ohrožuje zdraví i životy motorkářů. Jako každý rok je to zejména jejich riskantní jízda ve vysoké rychlosti, na kterou často doplácejí vážným zraněním, ale bohužel v mnoha případech i smrtí.

Už první jarní dny ukázaly, že neblahá statistika nehod motorkářů s fatálními následky nebude nijak příznivá ani letos. Jen o víkendu 28. a 29. března zemřeli při nehodách čtyři řidiči motocyklů. Jedním z faktorů tragických nehod motorkářů je podle bývalého motocyklového závodníka a ambasadora oddělení ministerstva dopravy BESIP Lukáše Peška skutečnost, že ještě nejsou po zimě rozježdění, chybějí jim odhad a reflexy.

Ideálním místem, kde se motorkáři mohou připravit na novou sezonu, jsou přitom uzavřené plochy pro výcvik bezpečné jízdy, takzvané polygony. Jedním z nejkomplexnějších disponuje areál mosteckého autodromu.

O kurzy bezpečné jízdy pro motorkáře je podle instruktora společnosti AUTODROM MOST Marka Kohoutka každoročně nebývalý zájem. První kurz FOR MOTO se měl letos uskutečnit 11. dubna, další 26. dubna a naplánovány jsou až do podzimu. „Bohužel, současná situace a uzavření veškerých sportovišť včetně našeho areálu nám zatím jejich uspořádání neumožňuje. Neustále však registrujeme další a další objednávky právě na kurzy pro motorkáře. Apelujeme proto na zájemce, ať vydrží, ať zbytečně neriskují. Jsme s nimi v kontaktu. Až se situace uvolní, jako první obnovíme kurzy právě pro motorkáře. Pokud zakoupili poukazy na kurz, zůstávají v platnosti. Pokud si už určili pevný termín, přesuneme je na další vhodný. Dáme jim všem včas vědět,“ ujistil.

Jan Foukal, Autodrom Most