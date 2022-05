„V hlavní budově žateckého muzea v Husově ulici 678 v současnosti probíhá výstava Vzpomínky naší maminky, kterou si návštěvníci budou moci při té příležitosti prohlédnout a zavzpomínat na své dětství a mládí. Na muzejní zahradě pozveme malé i velké na retrohrátky, např. skákání panáka nebo přes gumu, cvrnkání kuliček, malování na chodník, hod na čáru céčky, prohlídku retro stanování, posezení u táboráku s možností opečení špekáčků a na závěr pak v ohništi pečení brambor. Po celou dobu programu bude hrát a zpívat country kapelou Sešlost věkem. Zajištěno bude i další občerstvení“, pozvala na akci Jitka Krouzová, vedoucí propagačně – výstavního oddělení muzea. Muzejní noc bude probíhat i v pobočce Stará papírna (Volyňských Čechů 733), kde je k vidění výstava o bývalém žateckém podniku Papírny. V Křížově vile bude přístupná výstava obrazů bratrů Ilji a Vladimíra Šavlových, jejichž malebná žatecká zákoutí vás vrátí též o několik let zpět v čase. Vstupné do všech budov Regionálního muzea je dobrovolné. Do programu muzejní noci se zapojí i Chrám chmele a piva (otevřeno 17 – 22 hodin).