Jednotlivé práce je třeba přinést do Křížovy vily v Zeyerově ulici v Žatci nejpozději do 20.3.2022. „Výtvarnou techniku necháváme zcela na autorech, můžou kreslit, malovat, lepit, modelovat. Nápadům se meze nekladou. Jen je třeba dodržet rozměr přihlášených děl. U obrazů požadujeme rozměr mezi A4 a A3, u trojrozměrných děl maximální velikost 50 x 50 cm,“ doplňuje Merdová. Přihlášené výtvory ohodnotí komise složená z pracovníků muzea. Deset autorů nejzajímavějších děl si odnese hmotné odměny. Všechny práce budou představeny na virtuální výstavě.

„Výzvou bychom chtěli oslovit nejen jednotlivce, ale i učitele výtvarné výchovy, kteří by mohli touto aktivitou zpestřit vyučování,“ vysvětluje muzejnice a iniciátorka výzvy Monika Merdová.

Výtvarná výzva je až do jara příštího roku otevřená všem žákům základních škol. Regionální muzeum výzvu vyhlásilo v rámci doprovodného programu výstavy Žiju v první republice, která právě probíhá v Křížově vile v Žatci. Přihlášená výtvarná díla proto musí k prvorepublikové době nějakým způsobem odkazovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.