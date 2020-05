Kdo nestihl navštívit výstavu „Je libo vejce ?“ v Oblastním muzeu v Lounech (před uzavřením muzea 13. března) má ještě možnost, výstava se prodlužuje.

Muzeum opět otevře, výstava Je libo vejce? se prodlužuje | Foto: Oblastní muzeum Louny

Až do 21. června si můžete přijít prohlédnout kalíšky na vajíčka ze sbírky akademické sochařky Jany Mézlové. Vystaveno je 1 140 kalíšků rozličných tvarů i materiálů, různého stáří i původu. Najdete zde i originály vytvořené přímo pro sběratelku Janu Mézlovou. Výstavu, kromě jiného, doplňuje také několik „vaječných“ zajímavostí objevených v knižním fondu muzejní knihovny. Pro dámy jsou to recepty z časopisů Česká dívka a Šťastný domov z let 1908-1930, pro pány zase různé technické zajímavosti, např. přístroje na vaření vajec, používané na samém počátku 20. století.

Stanislava Profousová, kurátor výstavy