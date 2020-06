Obrazce z částí i celých květin ve středu odpoledne ozdobily vstup do zahradu i samotnou zahradu Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. Zdejší muzejníci jako jedni z mála v Česku obnovují tradici posejpky, která bývala součástí procesí pořádaného o svátku Božího těla.

Muzeum připomnělo (skoro)zapomenutý jarní svátek | Foto: T. Kassal

„Děláme to poprvé, ale rádi bychom z toho udělali tradici. Inspirovali jsme se u některých muzeí na Moravě, ale je pravda, že moc jich to nedělá,“ vysvětlila Monika Merdová z žateckého regionálního muzea. Tvoření si řada lidí prohlédla ze sousedního chodníku, někteří se přišli podívat i přímo do muzejní zahrady.