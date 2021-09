Oblastní muzeum Louny připravilo výstavu Poslouchejte co se stalo aneb kramářské tisky z muzejní sbírky. Ta představuje drobné tisky, které se prodávaly na jarmarcích a poutích.

Oblastní muzeum Louny. | Foto: Oblastní muzeum Louny

Odtud také pramení jejich název „kramářské tisky“. Prostřednictvím kramářských tisků a písní se šířily novinky a zprávy z jednoho koutu světa do druhého. Kramářské písně v minulosti plnily obdobnou funkci jako dnešní žurnalistika zprostředkovávaly informace, přinášely ponaučení, zároveň se snažily zaujmout i pobavit. Start výstavy je ve středu, navštívit ji můžete do konce října. Otevřeno je pondělí až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendy od 10 do 17 hodin. Vstupné stojí 20 korun. (tx)