Chrám chmele a piva jako turistická dominanta Žatce je v posledních týdnech velmi navštěvovaná. Od úterý 4. srpna nabízí chrám znovu po delší odmlce také jízdu 3D výtahem v Chmelovém majáku, jehož technologie prošla kompletní rekonstrukcí.

Chrám chmele a piva v Žatci | Foto: Deník / archiv

Provedla ji firma AV Media, která unikátní projekci do majáku dodala. „Nově je v ní vyměněná veškerá promítací a zobrazovací technologie, co bylo nefunkční, je vyměněné a výtah opět funguje bez problémů, jak by to mělo být. Znovu tak můžeme turistům v letních měsících nabízet všechny naše prohlídkové trasy,“ uvedl ředitel Chrámu chmele a piva Karel Havelka. K opravě technologie ve výtahu majáku, což stálo zhruba 700 tisíc korun, mohlo letos dojít díky účelové dotaci města, kterou schválilo zastupitelstvo.