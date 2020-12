„Důvodem je dlouhodobá uzavírka ulice Purkyněho v Žatci, kde Severočeská vodárenská společnost provádí rekonstrukci vodovodu a následně bude probíhat rekonstrukce celé ulice v rámci plánované investice města,“ vysvětlila starostka města Zdeňka Hamousová.

Kvůli rekonstrukci došlo k uzavírce Purkyněho ulice a všechna doprava ze Žatce směrem na Staňkovice vede přes tuto křižovatku. Zejména v dopravní špičce se tam tvoří dlouhé kolony až k železničnímu přejezdu u bývalé Šroubárny. Dočasná okružní křižovatka zajistí bezpečnější a plynulejší odbočení, zároveň dojde ke zpomalení vozidel jedoucích od Mostu.

Kruhový objezd by měl být hotový do 15. prosince, pokud nedojde ke zdržení kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. Fungovat bude minimálně do poloviny příštího roku.

Pořízení dílů, které vytvoří dočasný kruhový objezd a přechodné vodorovné dopravní značení včetně reflexních dopravních značek bude stát zhruba 500 tisíc korun.

S dočasným dopravním opatřením vyslovilo souhlas Ředitelství silnic a dálnic, které je správcem komunikace I/27.

Současné řešení je pouze dočasné a souvisí právě s uzavírkou Purkyněho ulice. Do budoucna se ale plánuje trvalá okružní křižovatka.

Tomáš Kassal