Vozíky si lze zapůjčit a využít k pohybu v budovách polikliniky. Do konce letošního roku bude na stanovišti k dispozici celkem pět invalidních vozíků, které uhradí město. (ml)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.