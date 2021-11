1.července 1968 rozzářili The Doors pódium Hollywood Bowl svým legendárním vystoupením, které je zároveň považováno za jejich nejlepší filmový záznam. Vystupovali zde se svým třetím albem Waiting For The Sun a singlem číslo 1 ve Spojených státech Hello, I Love You. Kapela v té době vypilovala svá vystoupení a byla na vrcholu formy.

Jim Morrison byl frontmanem ikonické kapely The Doors. Propagační fotografie skupiny pochází z roku 1966. | Foto: Wikimedia Commons, Elektra Records-Joel Brodsky, volné dílo

Nyní, 4. listopadu 2021, u příležitosti 50 let od vydání posledního studiového alba L.A. WOMAN (1971), přemění tato speciální událost The Doors: Live At The Bowl ’68 Special Edition kinosály na koncertní haly a přiblíží tak The Doors fanouškům do takové míry, jako by se ocitli přímo vedle Jima Morrisona, Johna Densmora, Raye Manzareka a Robbyho Kriegera, který k nově zremasterovanému záznamu prohlásil: „Kouzlo, které zvýšilo obraz a kvalitu zvuku této show, umožní každému cítit se, jako by seděl v první řadě Hollywood Bowl.“ Snímek je obohacen o unikátní hudební vystoupení a rozhovory s Johnem Densmorem, Robby Kriegerem a manažerem The Doors, Jeffem Jampolem, které byly natočeny exkluzivně pro velká plátna.