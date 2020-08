Pokračovat budou Krásnodvorské prázdninové čtvrtky. V 16 hodin začínají netradiční prohlídky zámku. 6., 20. a 27. srpna provází hraběnka Marie Terezie Černínová, manželka zakladatele zámeckého parku. Návštěvníkům vypráví o životě na zámku kolem roku 1800. 13. srpna je možné vydat se do zámku podívat v doprovodu kastelánky Michaely Hofmanové. Prohlídka je zaměřena nejen na historii, ale také na současné problémy péče o národní kulturní památku. Pojízdná Galerie Jedna hodina bude pro veřejnost otevřena každý víkend. 8. a 9. srpna je možné ji navštívit v doprovodu autorek Ivety Čermákové a Elišky Perglerové. Galerie je umístěna v zámeckém parku poblíž Lusthausu.

15. srpna se v dopoledních hodinách na zámecké nádvoří sjede několik desítek trabantů. Jejich majitelé jistě zájemcům rádi povypráví o strastech i slastech vyplývajících z vlastnictví takového vozu. Ve večerních hodinách dne 15. srpna čekáme všechny dobrodruhy, kteří chtějí poznat zámecký park za tmy. Ve 20 hodin začíná u zámecké brány komentovaná procházka parkem za soumraku. Výklad je zaměřen na historii krásnodvorského parku a stavby v něm stojící. Procházka trvá zhruba 120 minut a je 6 km dlouhá.

Poslední prázdninovou sobotu se již tradičně koná Hradozámecká noc. V zámku se od 19 do 22 hodin konají prohlídky Hraběcí stolování, zaměřené na etiketu stolování v době Jana Rudolfa Černína. Dozvíte se, jakým aperitivem vítal pán domu své hosty, co je to banket, jak se připravoval, jak vypadala slavnostně prostřená tabule, co jsou to nástolní ozdoby či jaké byly oblíbené dezerty šlechty v 19. století. Prohlídky také připomenou významné návštěvníky zámku, především rakouského císaře Františka I. a francouzskou císařovnu Marii Louisu, které Jan Rudolf Černín hostil na Krásném Dvoře roku 1812. „O Hradozámecké noci si zájemci mohou prohlédnout zámecké interiéry v netradičních hodinách ale i v netradičním světle. Část zámku bude osvětlena pouze svitem svící“, dodává

kastelánka zámku Michaela Hofmanová.

Na závěr prázdnin, na neděli 30. srpna, je připraven Dětský den. Děti v zámku provede mladý pan hrabě Evžen Karel Černín, který je seznámí se životem na zámku, povinnostmi dospívajícího šlechtice či návštěvami, které na Krásný Dvůr zavítaly. Mimořádné prohlídky se konají od 10.30 do 16.30 každou hodinu. Program doplní divadelní vystoupení v zámecké zahradě a to v 11.00 a v 15.00 hodin.

Divadlo Kapsa Andělská hora zahraje pohádky Zvířátka a loupežníci a Jak si Kuba Marjánku zasloužil.

Vstupenky na prohlídky i akce je možné si koupit online na webových stránkách zámku www.zamekkrasnydvur.cz.

Šárka Kovaříková, NPÚ