Alespoň jeden hlas získalo dalších 7 politických uskupení, která budou v Ústeckém kraji v podzimních volbách usilovat o hlasy voličů. Studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 2021 probíhaly na středních školách a středních odborných učilištích ve dnech 20. a 21. září. Konání voleb na naší škole organizačně zajistily Michaela Dosedělová (předsedkyně volební komise), Lucie Karásková a Michaela Jakešová, žákyně třídy 2. OA. Pro zletilé žáky naší školy připomínáme, že ty reálné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021.

Již poněkolikáté se do něj přihlásila i obchodní sekce naší školy. Možnost vyzkoušet si volbu nanečisto využilo 66 % voličů (109 žáků z celkového počtu 165, 5 hlasů bylo neplatných). Ti rozhodli svými hlasy o celkovém prvenství Okamurova hnutí Svoboda a přímá demokracie (33 hlasů) před trojkoalicí SPOLU (25 hlasů) a dvojkoalicí PIRÁTI a STAROSTOVÉ (24 hlasů). Babišovu politickému hnutí ANO 2021 svůj hlas odevzdalo 7 voličů.

Jak by dopadly letošní výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdyby v nich volili žáci naší školy, napověděl projekt „Studentské volby“, který jako jeden ze svých vzdělávacích programů pořádá pravidelně organizace Člověk v tísni.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.